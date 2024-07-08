عضو بـ«النواب»: بيان الحكومة واقعي ويكشف عن حجم التحديات أمامها

قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة اليوم، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء ليكشف عن خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تعد بمثابة حكومة تحديات جاءت في وقت دقيق وصعب للغاية في ظل أزمات متعددة ومتلاحقة على الصعيد المحلي والدولي، مؤكدًا أن استناد البيان على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، يبرهن أن الحكومة الجديدة تسير وفق برنامج محدد، إذا نجحت في تطبيقه مثلما تم الإعلان عنه، فإنها ستحقق وتلبي مطالب الشارع المصري، وستنعكس هذه الخطوات على الملف الاقتصادي الذي يعد الملف المسيطر على المصريين خلال هذه المرحلة.

توصيات مخرجات الحوار الوطني

وأضاف «عمار»، أن استجابة الحكومة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني قد يكون أهم المؤشرات لنجاحها، لأن هذه المخرجات جاءت نتاج مشاورات ومناقشات عديدة جمعت كل القوى الحزبية على مائدة واحدة، وعقول تملك من الخبرات والمعرفة ميراث كبير، جعلها قادرة على سرد التحديات بصورة علمية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وحلول واقعية للغاية، تعطي نتائج إيجابية، موضحًا أن إدراك حكومة مدبولي لحجم التحديات التي تقف أمامها أول خطوة نحو تحسين الأداء، خاصة أن تلك التحديات ذات وجوه متعددة مثلما وصف رئيس الوزراء اليوم، في خطاب المكاشفة التي ألقاها أمام المجلس.

مواصلة مسيرة التنمية والتطوير

وأكد عضو مجلس النواب، أن على الحكومة الجديدة استئناف مسيرة التنمية والتطوير التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، مؤكدا أهمية استكمال تطوير ملف الصناعة لأنه قطاع يسهم في توفير فرص العمل لآلاف الشباب، ومكافحة البطالة وخفض معدلاتها، كما سيحقق خفض ملحوظ في الفاتورة الاستيرادية، التي تنعكس على زيادة الحصيلة الدولارية، مؤكدا أيضًا أهمية الاهتمام ببناء الإنسان من خلال التركيز على تطوير قطاع التعليم الذي هو النواة لخروج جيل على قدر من المسؤولية والعلم.

وأوضح أن بيان الحكومة اليوم تطرق لواحدة من الملفات الهامة، التي يجب تطبيقها في أسرع وقت وهو ملف تطوير الخدمات الصحية، من خلال تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروعات حياة كريمة لتحسين الحياة في القرى.