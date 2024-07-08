عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج تضمَّن حلولا لكل المشكلات

أشاد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج الحكومة، ببيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب ووصفها بالمحكمة والدقيقة.

برنامج الحكومة تضمَّن 4 محاور رئيسية

وقال محمد أبو هميلة، عضو اللجنة المشكلة برنامج الحكومة خلال 3 سنوات في تصريحات لـ«الوطن»، إن برنامج الحكومة تضمَّن 4 محاور رئيسية كل محور تضمن عناوين عديدة.

وأشار إلى أن بيان رئيس الوزراء اليوم تضمَّن حلولا لكل المشكلات في كل المجالات في التعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والأمن القومي وكل المجالات، البيان كان شاملا ويحتوي على حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتابع أبو هميلة: نتمنى أن تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج، موضحا أن اللجنة البرلمانية مشكلة من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان ومستقلين تضم كل الأطياف 42 عضوا من الأغلبية والمعارض وسيكون هناك عمق وجدية في دراسة مناقشة برنامج الحكومة وسبق لي المشاركة في مناقشة البرنامج السابق في عام 2018.

تقرير متابعة حكومي

وأكد أنه في نهاية المناقشات تُعد اللجنة تقرير توصية يمنح الحكومة الثقة من عدمه، متابعا: نطالب بتقرير متابعة حكومي دوري كضرورية كل 3 شهور حول تنفيذ محاور البرنامج المقدم من الحكومة.