اللواء أحمد العوضي: بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الرشيدة

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي أعلنه اليوم في البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب سيتم إحالته إلى لجنة مختصة والتي ستعد تقريرها الخاص للعرض على المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة خلال أيام، مؤكدا أن البرنامج ارتكز على محاور هي الأهم من بينها حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، أن هناك آمالا كبيرة بعد إلقاء البيان الحكومي ترتكز على عدة محاور منها الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل التحديات والعدائيات التي تواجه الدولة المصرية في الخارج والداخل، معولا إلى أهمية دور الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي المصري في إطار دوائره المختلفة، خاصة ونحن نتواجد في وسط دائرة مشتعلة وسط كل الاتجاهات الاستراتيجية لذلك هناك أهمية للحفاظ على الأمن القومي المصري من التحديات التي تشهدها المنطقة.

بيان الحكومة تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن بيان الحكومة اليوم جاء مختلفا عما سبق حيث تميز بالوضوح والرؤى المستقبلية، لذلك يجب عليها أن تتوخى الشفافية والنزاهة، والتيسير على المواطنين، والعمل الميداني والتواصل المباشر لتحقيق احتياجات المواطنين والسماع لأصواتهم ومطالبهم، ولا بد من التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الخدمات النوعية والأساسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حتى يشعر المواطن بالتغير إلى الأفضل وبشيء ملموس على أرض الواقع.

وأشار إلى أن بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الرشيدة الواردة بخطاب التكليف الرئاسي لعام 2024، ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية «البناء والتنمية والتعمير» إلى مرحلة أكثر إشراقًا وهي جني الثمار في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى المواطنين وضمان جودة الحياة الكريمة، وبناء الإنسان المصري إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدوري.

وتابع رئيس دفاع النواب، أن بيان الحكومة يعتبر واحدا من أهم البرامج الحكومية غير التقليدية، إذ تميز بتشخيص شامل لجميع المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والحلول الواضحة والحاسمة، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي وضع في البرنامج تصورا شاملا لحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والاقتصاد وحماية وبناء الإنسان، أيضا تميز بالرؤية حول تداعيات وسلبيات الإصلاح الاقتصادي من خلال وضع برامج حماية للحد من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على هذه الطبقات الكادحة.

أولويات عمل الحكومة الجديدة

وكشف القيادي بحزب حماة الوطن عن أولويات عمل الحكومة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم خاصة في المناطق الريفية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين، ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، والتعامل بشكل حاسم مع العديد من القضايا وأبرزها فوضى الأسعار وجشع التجار، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.