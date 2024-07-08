هل يستجيب نتنياهو لتظاهرات الشارع الإسرائيلي بشأن هدنة غزة؟.. تفاصيل

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان: «مع دخول الحرب شهرها الـ 10.. هل يستجيب نتنياهو لتظاهرات الشارع الإسرائيلي بشأن هدنة غزة؟».

مظاهرات في إسرائيل لتوقيع صفقة تبادل الأسرى

في حين تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها العاشر، واصلت التظاهرات في الشارع الإسرائيلي لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوقيع صفقة تبادل الأسرى في ظل تعنت واضح من نتنياهو، وعدم استجابة لمطالب الشارع، أو المطالب الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف آلة القتل المُستعرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

تخبط في إسرائيل ومظاهرات حاشدة تهدد نتنياهو

التظاهرات التي احتشدت في الشوارع الإسرائيلية طالبت الحكومة بإجراء انتخابات لإنهاء فترة توليها زمام الأمور، والإطاحة بنتنياهو من منصبه، في ظل حالة التخبط بدوائر صناعة القرار داخل إسرائيل، واتباع نتنياهو سياسات تتفاقم أخطاؤها يوما تلو الآخر.

هذه التظاهرات التي تطالب بإجراء صفقة تبادل الأسرى وإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات وتنادي بوقف الحرب في غزة، ستكون لها انعكاسات مٌباشرة بطبيعة الحال، سواء على القطاع أو في رفح الفلسطينية والجبهة اللبنانية.