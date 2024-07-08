ما هو تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المتصدر لنتائج انتخابات فرنسا؟

تصدر تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» الذي يدمج جميع التيارات اليسارية، انتخابات فرنسا التشريعية المبكرة، حيث أشارت التقديرات الأولية وفقاً لما أعلنت عنه الداخلية الفرنسية إلى حصوله على ما بين 172 إلى 215 مقعداً يليه تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون «معاً» المحسوب على تيار الوسط بـ150 إلى 180 مقعدا، فيما جاء حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف أخيرا بعدد مقاعد تتراوح بين الـ115 والـ155 وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ما هو تحالف التيار اليساري متصدر انتخابات فرنسا؟

تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المتصدر انتخابات فرنسا التشريعية في جولتها الثانية هو تحالف من الأحزاب اليسارية الفرنسية، جمعت بين الاشتراكيين والشيوعيين وعلماء البيئة «حزب الخضر» وحزب «فرنسا الأبية» بحسب «هيئة الإذاعة البريطانية».

وتشكَّلت الجبهة، قبل انتخابات فرنسا التشريعية بشهر واحد بعدما دعا «ماكرون» إلى إجراء انتخابات مبكرة في 9 يونيو الماضي، نتيجة خسارته أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ولهذه الأحزاب اليسارية المتحالفة اختلافات جوهرية في أيدلوجيتها السياسية، وتنتقد في العادة بعضها البعض، ولكنهم قرروا تشكيل كتلة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وإبعاده عن الحكومة عن طريق عرقلة في حصد فوز بأغلبية في انتخابات فرنسا التشريعية.

ووعدت «الجبهة الشعبية الجديدة» قبل انتخابات فرنسا التشريعية بإلغاء إصلاحات المعاشات التقاعدية والهجرة التي أقرتها الحكومة الحالية، وإنشاء وكالة إنقاذ للمهاجرين غير المسجلين وتسهيل طلبات الحصول على التأشيرة.

كما أنها تريد وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية؛ لمكافحة أزمة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.

من سيكون رئيس الوزراء بعد انتخابات فرنسا؟

أما من سيكون رئيس الوزراء القادم من التحالف بعد فوزه بانتخابات فرنسا التشريعية، فهذه مسألة أخرى لا سيما وأن الكتل الثلاث الكبرى اليمين المتطرف، والوسط، واليسار لا تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي، ونتيجة ذلك فإن ما يلوح في الأفق هو فترة من المساومة حول تشكيل ائتلاف في نهاية المطاف، سيكون له برنامج لم يُحدد بعد.

ويتوقع أن يكون لليسار صوتاً قوياً للغاية، مستمداً من انتصاره في انتخابات فرنسا وفي نفس السياق قال رئيس حزب فرنسا الأبية، جانلوك ميلانشون، إن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي غابرييل أتال يجب أن يستقيل، كما قال إن الجبهة الشعبية الجديدة مستعدة لحكم فرنسا.

فيما أعلن غارييل أنه سيقدم استقالته ولكن ماكرون رفضها وطلب منه البقاء في منصبه.

والجدير بالذكر أن تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» أعلن بعد نتائج انتخابات فرنسا أنه سيعترف بدولة فلسطينين خلال أسبوعين وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».