الرئيس السيسي يشهد جانبا من اختبارات الالتحاق بعدد من الوظائف بالوزارات وجهات الدولة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بتقديم عرض للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأنشطة الجارية في الأكاديمية؛ إذ تفقد الرئيس السيسي اصطفاف طلبة الأكاديمية، ومتابعة أنشطتهم التدريبية والتعليمية.

وأثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انضباط الطلبة، وحرصهم على تطوير مهاراتهم وبذل قصارى جهدهم بالمنظومة التعليمية بالأكاديمية؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم.

كما شهد الرئيس السيسي جانبًا من اختبار الالتحاق بعدد من الوظائف بالوزارات وجهات الدولة، والتي تتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة، مشيرًا لضرورة تكثيف الجهود الرامية لإعداد كوادر عالية الكفاءة بما يحقق طفرة ملموسة في أداء الجهاز الإداري بالدولة، والخدمات المقدمة للمواطنين.