تخرج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

بدأ الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين عكس ما يتمتعون به من مستوى تعليمي وقانوني متميز، اتبعه استعراض الموقف التدريبي للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورة وما تضمنته من تدريب تخصصي وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلي ذلك إعلان نتيجة الدورة.

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمي وتدريبي مكثف أدى إلى تعظيم الاستفادة لجميع المتدربين من الدورة، مشيرًا إلى ما اكتسبوه خلال الدورة من العمل بروح الفريق الجماعي وتعزيز الوعي الفكري والثقافي والوطني لديهم في الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وألقى المستشار أحمد محمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى كلمه أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح في إعداد وتدريب الكوادر القضائية القادرة على الارتقاء بنظم العدالة داخل أروقة وزارة العدل، كما قدم الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلته من جهود مخلصة في تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة في كافة الأماكن التي يشغلونها.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية كلمه أشار فيها إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوقًا فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملي، مقدمًا التهنئة للخريجين، ومتمنيًا لهم التوفيق في المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الأوائل والتقاط الصور التذكارية.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة العدل.