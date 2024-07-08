حنفي جبالي: الأمن القومي المصري فرض عين على مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية لا تقل عن الداخلية وهما متكاملتان، مشددًا على أن دور مجلس النواب في هذا الإطار دائمًا إيجابي، منوهًا بأن مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين على أعضاء المجلس.

جلسة مجلس النواب لمناصرة غزة

وأضاف «جبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم عقد جلسة خاصة لمناصرة غزة وكان دور مجلس النواب قويا جدًا وفاعلا.

وأشار إلى أنه جرت المناقشة مع البرلمانات على مستوى العالم، وتم توصيل وجهة نظر الجانب المصري بصورة واضحة ولا خلاف حول وجه النظر المصرية.