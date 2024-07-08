حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا الله عز وجل أنه يجعله عام خير وبر وتقوى في حياة الإنسانية جميعها وأن يعيد علينا تلك الأيام المباركة في أمن وأمان وتقدم ورخاء.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: «دروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمن، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعلم بإخلاص لبناء الأوطان وهو أعظم ما نحتاجه الآن»، مؤكدا أن العام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم.