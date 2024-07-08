مصادر مطلعة تكشف عن مهام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب

توقعت مصادر حكومية أنّ تهتم الحكومة بإعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، ولعب دور محوري في تحديد بوصلة الحكومة، بما يتماشى مع طبيعة التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية، وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في المحيط الخارجي.

تكليفات القيادة السياسية

وتمتد تكليفات القيادة السياسية، إلى الاهتمام بملف بناء الإنسان وتحديدا في مجالي الصحة والتعليم، والحرص على توفير الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع؛ لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن المقرر أن يستهدف بيان الحكومة الجديدة تسريع وتيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي.