رئيس الوزراء: محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور بناء الإنسان من أهم المحاور، وكان واضحا في خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون على رأس أولويات عمل الحكومة، خاصة في ملفي الصحة والتعليم وباقي الملفات، سواء الثقافة وتجديد الخطاب الديني أو الشباب والرياضة.

وشدد «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ويتم العمل مع الوزراء على وضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع، لتحقيق كل طموحات المواطن المصري، مشددًا على أنه على إطلاع بكل ما يثار في الشارع المصري والرأي العام، ويحرص على قراءة التقارير على القنوات التلفزيونية والصحف والجرائد.