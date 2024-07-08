مدبولي: لدينا خطة وأفكار غير تقليدية لحل أزمة كثافة الفصول بالمدارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل كثافة الفصول الدراسية هدف وحلم الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «مدبولي»، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن لديهم خطة خلال الفترة المقبلة لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب في الفصول بالمدارس، مؤكدًا أن هدفهم حل المشكلة ليس فقط ببناء مدارس جديدة للطلاب، ولكن الاهتمام بالأفكار.

وأشار إلى أن هناك أفكار أخرى غير تقليدية في هذا الشأن، مشددًا على أنه يتم العمل تقليل أعداد الطلاب في الفصول، والوصول بالمدارس إلى المستوى العالمي.