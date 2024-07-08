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مدبولي: نركز على القطاعات الإنتاجية التي تؤمن مصدرا دائما للعملة الصعبة

كتب:

محمد عزالدين
07:29 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تجتمع أسبوعيا، لاتخاذ قرارات ومتابعة المستثمرين والصانعين وحل مشكلاتهم.

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «أحيانا المشكلات تتعلق بالترخيص والتشغيل وبعض المشكلات التي تخص البنية من كهرباء وطاقة، كل المجموعة تجتمع أسبوعيا لوضع السياسات لكن الأهم هي متابعة تنفيذها على الأرض، والتحرك الفترة المقبلة من خلال هذه التنسيقات».

وتابع: «ملفات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلالها تأمين موارد تضمن وجود عملة صعبة مستدامة جنبا إلى جنب مع الموارد التقليدية في مصر».

وواصل: «كل تركيزنا الفترة المقبلة كيف لهذه القطاعات الإنتاجية أن تؤمن مصدرا دائما من العملة الصعبة تكون قادرة وأقوى في تحمل الصدمات التي يمكن أن تحدث». 

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