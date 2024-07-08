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رئيس مجلس النواب: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء.. ونلقي الضوء على أداء الحكومة

كتب:

محمد عزالدين
06:39 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استحداث مسألة التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية، مؤكدًا أن التواصل السياسي لهذه الوزارة تُحدده الحكومة بعيدا عن اختصاص مجلس النواب.

حنفي جبالي: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء

وأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «مجلس الوزراء سيوضح هذه الجُزئية ومحاورها وأبعادها فيما يتعلق بهذا الدور من التواصل السياسي، ونحن دائما متعاونون مع جهات الدولة، وكما قلت سابقا، ليس مجلس اصطياد أخطاء وإنما إلقاء الضوء على أداء الحكومة، لأننا ممثلون للشعب».

وتابع رئيس مجلس النواب: «الشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع يلبي الطموحات والمٌقررات المٌوضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية».

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