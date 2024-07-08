رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مدبولي»: هدفنا توصيل الخدمة الصحية لأقرب مكان للمواطن

كتب:

عمرو هلال
08:29 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في مجال الصحة هناك اهتمام كبير بالتطوير من خلال تشييد وبناء المنشآت الجديدة، إلا أن الخدمة ليست على المستوى المأمول في القرى والمناطق النائية، متابعًا: «المواطن يعاني مش من أن المستشفيات أو المبنى أو المعدات مش موجودة لكن ممكن يكون الطبيب مش موجود».

وتابع «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة كيفية توصيل الخدمة لأقرب مكان للمواطن»، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشمل المنظومة كل المحافظات.

وشدد على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الاطمئنان بأن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.

اقرأ المزيد:

مصطفى مدبولي يصل إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

لماذا استمر الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟

النائب أحمد صبور: مصطفى مدبولي رجل المهام الصعبة والإنجازات

النائب علاء عابد: حكومة مصطفى مدبولي أدت دورها على أكمل وجه
بقلم عمرو هلال