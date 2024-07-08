«مدبولي»: هدفنا توصيل الخدمة الصحية لأقرب مكان للمواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في مجال الصحة هناك اهتمام كبير بالتطوير من خلال تشييد وبناء المنشآت الجديدة، إلا أن الخدمة ليست على المستوى المأمول في القرى والمناطق النائية، متابعًا: «المواطن يعاني مش من أن المستشفيات أو المبنى أو المعدات مش موجودة لكن ممكن يكون الطبيب مش موجود».

وتابع «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة كيفية توصيل الخدمة لأقرب مكان للمواطن»، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشمل المنظومة كل المحافظات.

وشدد على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الاطمئنان بأن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.