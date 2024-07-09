كيف تعمل الحكومة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات؟

حدد برنامج الحكومة الجديدة الذي عُرض أمام مجلس النواب، أمس، خطة العمل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتوجستيات والتجارة العالمية، وفق توجيهات القيادة السياسية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي بالتزامن مع إنشاء العديد من المناطق اللوجستية المُهمة في مختلف المناطق.

توفير آلاف من فرص العمل

وأكدت الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية، أنّ اهتمام الحكومة الجديدة بهذا الأمر، يعد أمرا جيدا للغاية، خاصة وأنه يحقق أهداف التنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.

وقالت «يونس» لـ«الوطن» إن تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات يعزز من مكانتها في مؤشر اللوجستيات، ويوفر آلاف من فرص العمل والعملة الصعبة الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري.

خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة

- إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار المواني البحرية

- تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة

- تطوير المواني البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية إلى 100 كم

- تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا

- تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية

- ضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية

- استكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءً جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.