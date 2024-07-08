«الدواء» تصدر الجزء الخاص بأدوية علاج الأورام الاعتيادية

أصدرت هيئة الدواء المصرية الجزء الخاص بأدوية علاج الأورام الاعتيادية من سجل الدواء المصري، والذي يهدف إلى تزويد الصيادلة وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول استخدام الأدوية؛ ما يمكن من الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي، ويضمن وصول المرضى إلى رعاية صحية أفضل، وجودة حياة متميزة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل التكاليف الطبية الإجمالية.

أدوية علاج الأورام الاعتيادية الأكثر استخدامًا والمسجلة بسوق الدواء المصرية

ويتضمَّن سجل الدواء المصري العديد من المعلومات الموجهة للمتخصصين في الرعاية الصحية فيما يخص أدوية علاج الأورام الاعتيادية الأكثر استخدامًا والمسجلة بسوق الدواء المصرية، ويشمل الإصدار العديد من النقاط أهمها «التصنيف الفارماكولوجي للدواء، ودواعي الاستعمال، والجرعات وتعديلاتها وطريقة الاستخدام السليمة وأهم التفاعلات الدوائية، وموانع الاستخدام والاحتياطات، ونصائح للمرضى، والآثار الجانبية وطرق التخزين».

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتقنين الممارسات الدوائية، وتقديم معلومات موثقة ذات مرجعية علمية.

الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصيدلية

وحرصت هيئة الدواء المصرية على ضمان الاستخدام الرشيد والأمثل للدواء، للوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصيدلية.