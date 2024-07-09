حملات مكثفة في غرب الإسكندرية لرفع الإشغالات ومواجهة سرقة الكهرباء

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيسة حي غرب الإسكندري، إنه بناءً على تكليفات وتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، جرى تنفيذ حملات مكثفة في جميع أنحاء الحي لإعادة الانضباط إلى الشارع، والقضاء على التجاوزات للباعة الجائلين، الذين يغلقون الطرق ويتسببون في أزمات مرورية، إضافةً إلى الاعتداء على شبكة الكهرباء وسرقة التيار.

إزالة الإشغالات

وأشارت «خليفة» في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن الحملات أسفرت عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والحواجز الحديدية، وتم التحفظ على 70 حالة تجاوز متنوعة، بالإضافة إلى رفع 10 حواجز سيارات منطقة مينا البصل خلال حملة واسعة لإزالة الإشغالات والتجاوزات وحواجز السيارات التي تحتل الرصيف والطريق العام.

وأضافت أن الحملة استهدفت منطقة مينا البصل وشملت شوارع المكس، أم السلطان، مساكن الورديان، وتم إزالة جميع الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام من كراسي وترابيزات، بالإضافة إلى إزالة كافة حواجز السيارات.

89 حالة إشغال

وأضافت المهندسة نهى خليفة أنه جرى شن حملة أخرى، شملت إزالة الإشغالات في شوارع مسجد القباري والكرنتينا، ورفع الأشغال التي تحتل الرصيف والطريق العام من كراسي وترابيزات، بالإضافة إلى إزالة جميع حواجز السيارات، والتحفظ على 89 حالة إشغال متنوعة، وجرى فصل الأسلاك الموصلة خلسة لسرقة التيار الكهربائي.

وأكدت أن الحملات ستستمر في شتى مناطق الحي صباحًا ومساءً؛ لفرض الانضباط وإزالة جميع الإشغالات والمخالفات، والمتابعة الميدانية.