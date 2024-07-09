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طولكرم تحت الحصار.. الاحتلال يقتحم المدينة ومخيماتها ويدمر البنية التحتية

كتب:

أحمد عادل موسى
03:38 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
طولكرم

طولكرم

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتمحت فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيمي طولكرم، ودمرت بنيتهم التحتية، وسط حظر للتجوال، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم فجر اليوم، مستخدمة آليات عسكرية ثقيلة وجرافات، ودخلت من جهة الغرب، وشوهدت طائرات استطلاع تحلق على ارتفاع منخفض فوق المدينة ومخيماتها.

وخربت دوريات الاحتلال الإسرائيلي شوارع مدينة طولكرم، تاركةً بصماتها على شوارع رئيسية، منها شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي (المحاكم)، ودوار خضوري، وصولاً إلى محيط مستشفى الإسراء التخصصي، ثم شارع نابلس، والحي الشرقي، لتصل إلى الأطراف المؤدية إلى مخيم طولكرم.

قوات الاحتلال تحاصر طولكرم

وزادت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في مداخل مدينة طولكرم، حيث جرى نشر المزيد من الآليات الثقيلة على حاجزي جبارة العسكري جنوبًا، وعناب العسكري شرقًا، بالإضافة إلى بوابة «نتساني عوز» غرب طولكرم.

في تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرضى والكوادر الطبية.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، وفي نفس الوقت اقتحمت حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نيران بشكل كثيف، كما فرضت قوات الاحتلال حصارًا علي مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدًا الشمالية والشرقية والجنوبية.

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بقلم أحمد عادل موسى