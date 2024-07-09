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مشاهد تظهر حجم الدمار بعد وقوع انفجارين في سوريا.. ضربة إسرائيلية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
05:19 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
انفجار في بانياس

انفجار في بانياس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الثلاثاء، بسماع انفجارين في محيط مدينة بانياس على الساحل السوري، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية إلى تعرض المدينة لضربات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ضربة جوية إسرائيلية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، أن موقعًا في محيط مدينة بانياس تعرض لضربة جوية إسرائيلية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وقع الهجوم حوالي الساعة 00:20 بتوقيت الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وجاء القصف من الاتجاه الغربي لبانياس.

وشهدت المدينة اشتعال النيران وسط تداول عدة فيديوهات تظهر آثار الانفجارات والدمار الناتج عنها.

 

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