تعرف على موعد صلاة العيد 2024 في سوريا.. والأماكن والساحات

يهتم السوريون بالبحث عن موعد صلاة العيد 2024 في سوريا وأماكن وساحات الصلاة بها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي لتفريق اللحوم على الفقراء والمحتاجين، إذ يُعد عيد الأضحى هو أحد الأعياد الإسلامية المهمة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويرمز إلى ذكرى استعداد النبي إبراهيم (عليه السلام) للتضحية بابنه إسماعيل، وفي اللحظة الأخيرة تدخلت الملائكة وتم تبديل الضحية بكبش.

موعد صلاة العيد 2024 في سوريا

يأتي موعد صلاة العيد 2024 في سوريا مختلفا عن غيره من البلدان المجاورة، إذ تقام الصلاة في تمام الساعة 5:56 وهو عند ارتفاع الشمس في السماء بقدر رمح أو سهم، أما السبب عن اختلاف توقيت الصلاة في سوريا عن غيرها من البلدان هو الموقع الجغرافي ودوران الشمس في هذه البقعة من الأرض.

أماكن وساحات الصلاة 2024 في سوريا

أما عن أبرز أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في سوريا كالتالي:

مسجد الثناء في مدينة دمشق

الجامع النوري الكبير الذي يقع في حمص.

مسجد خالد بن الوليد في حمص بالقرب من الطراز العثماني.

جامع الأربعين بالقرب من ركن الدين.

مسجد قباء داخل مدينة حمص.