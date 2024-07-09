مصاريف المدارس اليابانية 2024.. اعرف موعد دفع أول قسط

يبدأ أولياء الأمور سداد مصاريف المدارس اليابانية 2024 - 2025، بعد أسبوع واحد من إعلان نتيجة المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وإخطار ولي الأمر، وفقا لوزارة التربية والتعليم.

مصاريف المدارس اليابانية 2024

وتبلغ قيمة مصاريف المدارس اليابانية 2024 - 2025، وفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 17200 جنيه، بخلاف قيمة الزي المدرسي.

طرق سداد المصروفات

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد أول قسط لدفع المصروفات، على أن يكون خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، مع دفع المصروفات على 3 أقساط كالتالي:

- القسط الأول في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل.

- القسط الثاني في شهر نوفمبر.

- القسط الثالث في شهر يناير.

ويمكن لأولياء الأمور السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية، أو السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال السداد.