«التعليم»: تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى المدارس اليابانية خلال أيام

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدء تحديد موعد المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 بكل الفروع، خلال الأيام المقبلة.

المدارس المصرية اليابانية

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أعلنت شروط التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل وهي:

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية، وأما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية، أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلن تقبل أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية، وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، التي يجري التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار، ليجري ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سنًا.

- التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.