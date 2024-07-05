«التربية والتعليم» تحدد خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن الطالب يختار النظام التعليمي الذي يرغب في التقديم عليه، ويستكمل بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النظام التعليمي المختار، مثل المدرسة والتخصصات بداخل هذا النظام التعليمي، بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.

يتاح التقدم لأكثر من نظام تعليمي

وأكدت الوزارة، عبر موقع التقديم الإلكتروني، أنه يتاح للطالب التقديم فقط على الأنظمة والمدارس والتخصصات، التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها، ويتاح أن يتقدم لأكثر من نظام تعليمي، إذا كان ذلك يتناسب مع مجموعه في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها.

وأوضحت «التربية والتعليم»، أنه في حالة إبداء الطالب الرغبة في التقديم على نظام تعليمي ثاني، يتعين عليه اختيار 3 رغبات تفصيلية في النظام التعليمي الثاني، ويحق له تعديل رغباته لحين موعد غلق باب التنسيق لتلك الرغبات.

سداد مبلغ قدره 250 جنيها مصريا

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بعد غلق باب التنسيق، يجري التواصل مع الطلاب المرشحين لعمل اختبار القبول والمقابلة الشخصية، لإخطارهم بالتفاصيل، وعلى الطلاب المرشحين لعمل اختبار القبول والمقابلة الشخصية التوجه لسداد مبلغ قدره 250 جنيها مصريا.

ولفتت الوزارة، إلى أنه لا يعتبر سداد رسوم الامتحان والمقابلة الشخصية سندا للقبول، ويجري تحصيل رسوم الامتحان والمقابلة الشخصية مرة واحدة فقط، حتى لو أبدى الطالب رغبته في التقدم على أكثر من نظام تعليمي، ويتعين على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد وتقديمه للمدرسة عند الطلب، كإثبات لعملية الدفع، مؤكدة أن التقديم متاح الآن.