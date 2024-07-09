خدمات حياة كريمة لدعم صحة للمواطنين.. علاج وجراحات وتوفير أطراف صناعية

سنوات مرت على انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي حرصت الحكومة من خلالها على توفير حياة كريمة للمواطنين في كل جوانب الحياة، حيث تجوب القوافل الخاصة بها أنحاء الجمهورية، بحثا عن الأسر والقرى الأكثر احتياجا، لمساعدتهم على توفير كل السبل التي تضمن لهم عيش حياة آدمية.

حياة كريمة وضمان صحة أفضل للمواطنين

ويتصدر الملف الصحي أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة، إذ يعمل القطاع الصحي على ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكل الفئات الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر، وضمان تقديم الرعاية بشكل متواصل للمرضى.

وتحرص حياة كريمة في القطاع الصحي أيضا على زيادة الوعي المجتمعي للمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا، لذا نوضح أبرز الخدمات الطبية وجهود مبادرة حياة كريمة في القطاع الصحي، وفقا للموقع الرسمي لحياة كريمة.

خدمات حياة كريمة الصحية

- تنظيم قوافل طبية شاملة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة والسكان.

- تقديم الرعاية الصحية للمواطن وعلاج الحالات الطبية في المستشفيات الجامعية.

- تقديم الرعاية الكاملة للمرضى في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية.

- توفير أطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

- توفير علاج شهري لمرضى الأمراض المزمنة.

- المساهمة في علاج الأطفال في الحضانات.

- المساهمة في علاج مرضى الرعاية المركزة.

- المساهمة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى.