محافظ كفر الشيخ يستعرض نشاط مؤسسة «حياة كريمة».. إنجازات وخدمات

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ببديوان عام المحافظة، العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب «حياة كريمة» بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام لمحافظة كفر الشيخ.

هيئة مكتب حياة كريمة تقدم التهنئة إلى محافظ كفر الشيخ ونائبه بمنصبيهما

وخلال الزيارة قدمت هيئة مكتب حياة كريمة التهنئة إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، مع تقديم التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد ثقة القيادة السياسية، بتولية منصب نائب محافظ كفر الشيخ، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، جرى استعراض نشاط مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر استحقاقاً والأولى بالرعاية، وتبادل الرؤى والأفكار حول المشروعات المستقبلية المشتركة بين المحافظة ومؤسسة «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لأهالي كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن تقديره لدور مؤسسة «حياة كريمة» في دعم التنمية المجتمعية، وتحقيق الأهداف التنموية بالمحافظة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة

ومن جانبها، أكدت هيئة مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، على التزام المؤسسة بمواصلة التعاون المثمر مع المحافظة، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع مستوى الحياة الكريمة للمواطنين، وتأكيد الجميع على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المحافظة والمؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.