أماكن القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» غدا.. موجودة في 8 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة، غدا الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

أماكن القوافل الطبية لحياة كريمة غدا

وأوضحت «الصحة» أماكن القوافل الطبية لحياة كريمة غدا والتي تستمر لمدة يومين، وتأتي على النحو التالي:

- البلاشون بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

- المحسمة القديمة بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

- كفر رجب بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

- مركز شباب الخضيرات بمركز البياضية بمحافظة الأقصر.

- صفط الخمار بمحافظة المنيا.

- الأربعين 2 بمركز باريس بالوادي الجديد.

- عزبة عرقوب بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

- وادي ماجد بمحافظة مطروح.

التخصصات الطبية في قوافل حياة كريمة

وتقدم القوافل الطبية لحياة كريمة العلاج بالمجان، في التخصصات الآتية:

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

خدمات الأشعة والتحاليل.