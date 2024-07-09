«تنمية المشروعات»: هدفنا تأهيل المنتج الوطني للتصدير وكسب ثقة الأسواق

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشاركة بالمعارض الخارجية تعكس توجهات الدولة المصرية نحو تطوير وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والبينية مع جميع الدول العربية والإفريقية، كما تعكس خطة جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى الترويج لمنتجات أصحاب المشروعات المصرية المتميزة، بهدف كسب ثقة الأسواق العربية والإفريقية لكونها أسواق واعدة أمام الصادرات المصرية، مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأشقاء.

تسويق المنتجات بشكل مباشر للمستهلكين

وأشار رحمي، في بيان اليوم، إلى حرص الجهاز المتواصل على إشراك عملائه بشكل دوري في العديد من المعارض سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق، أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير، مضيفا أن المشاركة في المعارض تتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم، مؤكدا على ان مشاركة عملاء الجهاز بالمعارض الدولية تساهم في تنمية الصادرات المصرية.

التصدير إلى الدول العربية الأفريقية

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الفرص التي تحظى بها منتجات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية في الانطلاق نحو مسارات التصدير في الدول العربية الإفريقية، مشترطا تميز المنتجات ورفع كفاءتها بما يلائم تلك الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تعزيز مكانة المنتجات المحلية وتمكينها وتطوير المشروعات بما يساعد على استمرار تلك المشروعات ونموها وزيادة إنتاجها واستيعابها للمزيد من فرص العمل.

ودعا رحمي الشباب من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة بالتركيز على المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات خاصة المجالات الصناعية والحرفية، مؤكدا أن الأسواق الدولية تعتبر فرصة واعدة للمنتجات المصرية المميزة والتنافسية.

والجدير بالذكر أنه خلال شهري يونيو ويوليو، قد شارك العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في معرض الجزائر الدولي بنسخته الـ55 بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر ومعرض دار السلام الدولي في تنزانيا، وضم كلاهما مختلف الحرف المصرية، وحصل الجناح المصري في معرض تنزاينا على جائزة أفضل جناح دولي بالدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولي.