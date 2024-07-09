عضو بـ«الشيوخ»: برنامج الحكومة يدعم الاقتصاد ويجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة الجديدة حمل رسائل طمأنينة لرجال الأعمال، خاصة بعدما كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة.

الشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص

وأضاف في بيان صحفي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بتمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، تكشف عن مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة تدرك جيدا أن تخطي الاقتصاد الوطني من الأزمات الراهنة لن يحدث، إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا أساسيا في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعنى توفر مزيدًا من فرص العمل بالسوق المصرية.

برنامج الحكومة الجديدة

وأكد أن دفع عجلة الإنتاج تحدي كبير أمام الحكومة، لذا فقد حان الوقت لتطبيق التشريعات الداعمة للاستثمار والصناعة وتطبيقها حتى تؤتي بثمارها وتكون بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أننا نملك تشريعات جيدة تسهم في دعم المستثمر وجاذبة لرجال الصناعة لكنها لم تطبق نتيجة البيروقراطية والتشابك الذي يحدث بين النصوص القانونية ويعترض طريق متخذي القرار.