عضو الحوار الوطني يثمّن بيان الحكومة: يرتكز على توصيات ومخرجات الحوار

ثمّن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، إشارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أنّ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وكذا استراتيجية 2030، من المرتكزات الأساسية لبرنامج حكومته.

وأكد مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أنّ هذا الإعلان يشير -على المستوى السياسي- إلى أنّ ما أنتجه الحوار الوطني بالفصائل الوطنية التي ساهمت فيه، دليل على قوة وموضوعية المقترحات والتوصيات التي شارك الجميع في إعدادها، مضيفا أنّ مصر زاخرة بنماذج مضيئة يمكنها أن تقدم من التوصيات والدراسات ما يرقى للرجوع إليه في حلول المشكلات المختلفة.

الحوار الوطني

وقال سلامة لـ«الوطن»، إنّ الموضوعات الطموحة التي أشار إليها رئيس الوزراء، أمور ينبغى الاهتمام بها، فقد كانت دومًا من ضمن مطالبنا مثل الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، والاهتمام بالتعليم والصحة والزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار.

مهمة التواصل السياسي

وأضاف عضو الحوار الوطني: «لفت انتباهي في كلمة رئيس الوزراء الإشارة بقدر من التفصيل إلى مهمة التواصل السياسي التي أُسندت إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، وهي مهمة مستحدثة تشير بقدر كبير إلى الاهتمام بالمشاركة السياسية والانفتاح على القوى الاجتماعية المختلفة، كالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة، بما سيفضي إلى إحراز تقدم في ملفات عديدة، لتفعيل المادة 53 من الدستور بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وملف سجناء الرأي».

واختتم: «أرجو أن يتيح رئيس الوزراء برنامج حكومته عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، وأن يرسله إلى أمانة الحوار الوطني حتى يتسنى لنا الاطلاع وإبداء الرأي فقط، باعتبار أنّنا لسنا جهة تنفيذ أو تشريع أو رقابة، ولكننا نمد الجميع برؤية استشارية لا نسعى من وراءها سوى لخدمة الوطن والمواطنين».

واقترح سلامة، أن يدعو رئيس الوزراء، مقرري لجان الحوار الوطني المختلفة للمناقشة والتنسيق الفني المباشر مع وزراءه المعنيين، لتحقيق أعلى عوائد الحوار الوطني من القدرة على التفهم والتعاون المستمر.