عضو «برلمانية الوفد»: خطاب الحكومة يؤكد سعيها للانتقال إلى الجمهورية الجديدة

أكد النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب اليوم جاء شاملا، وتم تحويله إلى لجنة خاصة تبدأ فعاليتها بداية من يوم الأربعاء، منوهًا بأن ملامح الخطاب يؤكد أن الحكومة هي للانتقال للجمهورية الجديدة، من خلال عدة محاور وعلى رأسها بناء الإنسان المصري.

بيان الحكومة كل 3 أشهر

وتابع «وهدان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»: «تعرض الحكومة بيانا كل 3 أشهر لكي يتعرف المواطنون على ما تم إنجازه من قبل الحكومة وقياس رد فعل الشارع المصري تجاه الحكومة الجديدة».

خطة الحكومة مدتها 3 سنوات

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن هذه الحكومة مدتها 3 سنوات، منوهًا بأن هذا نهج جديد نراه في الحكومة الجديدة، مشددًا على أن هناك أحلاما كبيرة على هذه الحكومة، وتم الاعتماد على عنصر الشباب والمرأة وتعيين نواب الوزراء لتقديم الخدمات والإشراف بشكل أكبر.

ونوه بأن مخرجات الحوار الوطني كان لها دور في خطة الحكومة والعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وهذا أمر مهم وسيكون له دور كبير لوصول الدعم للمستحقين، متابعًا: «نشهد نهجًا جديدًا للحكومة، ونثمن تصريحات رئيس الوزراء».