«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

توفير منح دراسية لبرامج الماجستير

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر وأمريكا.

كما يعتبر «نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج» للقطاع الحكومي شرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2024.

ولمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر على هذا الرابط.

يشار إلى أن إطلاق «نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج» يستهدف للقطاع العام، الذي يعتبر مكونً أساسياً للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، التي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي.

ويتسنى للكوادر العاملة بهذه الجهات التقديم على الفرص المتاحة ببرنامج رواد وعلماء مصر، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لوزارة/ هيئة/ جامعة/ مركز بحثي لم تقم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.