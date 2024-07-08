وفد رفيع المستوى من «التعليم العالي» يزور الجامعات الألمانية لتبادل الخبرات

غادر وفد من قيادات الوزارة والجامعات المصرية إلى ألمانيا، للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات مع الجانب الألماني؛ لزيادة التبادل العلمي والخبرات، وذلك بالتعاون مع سفارة الجمهورية الألمانية المتحدة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)؛ لتعزيز دور الجامعات في تأهيل الطالب لسوق العمل.

ووفقًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بأهمية الوقوف على آخر ما جرى التوصل إليه بشأن برنامج الجولة، عُقد الاجتماع التنسيقي الأخير بين الجانبين المصري والألماني قبل انطلاق الجولة في يوليو الجاري.

تعزيز تبادل المعرفة والخبرات

وتناول الاجتماع بحث آخر التطورات بشأن الجولة التي يشارك فيها وفد رفيع المستوى من قيادات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بهدف زيارة الجامعات الألمانية والجامعات التكنولوجية، والاطلاع على طبيعة وبيئة الصناعة هناك؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين مؤسسات التعليم المهني في مصر والجامعات التكنولوجية في ألمانيا، بالإضافة إلى مناقشة مُستجدات ملف التوظيف والربط بسوق العمل؛ لبحث المزيد من سُبل التعاون بين البلدين في هذا المجال، ذلك تنفيذًا لمبدأي الاتصال والمرجعية الدولية؛ باعتبارهما من أهم مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

أبرز الحضور

ويضم الوفد المصري كلا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة شادن معاوية القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، ، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي ، والدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.