مدبولي: قطعنا شوطًا ضخمًا في بناء عدد كبير من الجامعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تم البدء في تطوير والاهتمام بجودة المحتوى التعليمي بخطوات كبيرة منذ فترة من خلال تغيير وتحديث المحتوى التعليمي، مؤكدا أنه بدون وجود اهتمام بالمعلم كل ما يُمكن فعله في التعليم لن يكون ناجحا بالصورة التي نتمناها.

مصر قطعت شوطا في بناء حجم هائل من الجامعات

وأشار «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه بالانتقال للحديث عن التعليم الجامعي، فإن الدولة المصرية قطعت شوطًا ضخمًا جدًا في بناء حجم هائل من الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاصة وعدد كبير من المؤسسات الدولية، من خلال استحداث فكرة الجامعات الأهلية.

وتابع: «هذه الفكرة تبناها الرئيس لتقديم محتوى تعليمي على مستوى أعلى يٌخاطب الطبقة المتوسطة، واستهداف جامعات دولية لتقديم محتوى تعليمي على أعلى مستوى»، بالإضافة إلى الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وهو لتأهيل الطلاب للحصول على شهادات جامعية والتأهيل لسوق العمل.