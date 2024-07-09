بعد تنبؤه بعصر الأيفون.. خبير تكنولوجي يقدم توقعات مرعبة عن المستقبل

يعيش العالم حاليًا أزهى عصوره، إذ أصبح كل شيء سهلا وبسيطا، بسبب التطور المهول الذي وصلت إليه البشرية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلال الساعات الماضية، خرج خبير تكنولوجي بتوقعات غريبة ومذهلة عما سيحدث في السنوات المقبلة، بعد نجاحه في التنبؤ بعصر الأيفون، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

توقعات مدهشة لخبير التكنولوجيا

خرج خبير التكنولوجيا، راي كورزويل، بعدة توقعات مذهلة، بعدما نجح في التنبؤ بعصر الأيفون، وأنه بحلول عام 1998، سيتمكن الكمبيوتر من الفوز على البشر في لعبة الشطرنج، وفي كتابه «التفرد أقرب»، توقع كورزويل اندماج البشر بالكامل مع الذكاء الاصطناعي في عام 2045، وذكر أن التقدم سيوصِلنا إلى إحياء الأموات والتواصل معهم.

تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر

توقع كورزويل في كتابه «تفوق الذكاء الاصطناعي على البشري»، أن هذا الحدث أصبح مسألة وقت فقط، مدللًا بتنبؤه الذي قاله في كتابه «التفرد قادم»، في عام 2005، عن تطور الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

وأكمل خبير التكنولوجيا، تنبؤاته بعدة توقعات صادمة مثل زيادة الذكاء البشري مليون مرة عن ما هو عليه الآن، والدخول في «العصر الخامس» من الذكاء، إذ سيتم دمج الدماغ من الآلات، بحلول عام 2029.

الخلود والهروب من الموت

بحلول عام 2030، توقع كورزويل أن يصبح الناس قادرين على الخلود والهروب من الموت، عن طريق تطوير أدوية حديثة تساعد على تطويل العمر، كما تنبأ بإمكانية التكنولوجيا على بعث الأموات عن طريق عمل محاكاة لهم أمام الشخص مثل الهولوجرام، ويكمن الفرق هنا بأن هذه المحاكاة لن يكون لها وقت معين، بل ستستمر لبقية العمر في الحياة.

توقعات مذهلة للتطور الذكاء الاصطناعي

توقع خبير التكنولوجيا عدة توقعات أخرى مثل:

- قدرة الذكاء الاصطناعي على بناء ناطحات السحاب.

- انخفاض أسعار الطاقة الشمسية.

- خفض تكاليف تعدين المواد الخام.

- الرفاهية لن تحتاج إلى مستوى مالي عالي في المستقبل.