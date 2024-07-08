«Agri-tech360».. مشروع طلابي لتشخيص أمراض النباتات بـ«الذكاء الاصطناعي»

5 أشهر كاملة استغرقها 10 طلاب بالفرقة الرابعة في قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، في إعداد مشروع تخرجهم الذي يقدم نموذجا جيدا لمسؤولي الزراعة، إذ استطاع الطلاب بإشراف الدكتورة فاطمة طلعت مٌدرس بقسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، ابتكار نظام كشف وتشخيص أمراض النباتات واقتراح المحصول المٌعتمد على الذكاء الاصطناعي للزراعة الدقيقة.

مشروع لتشخيص أمراض النباتات بـ«الذكاء الاصطناعي»

«Agri-tech360» مشروع تخرج الطلاب عبدالرحمن يوسف، وأدهم محمد، وأحمد صبري، وإسلام محمد، ومحمد محي الدين، ومحمد طاهر، وعمر محمد، وشادي محمد، وعمر رأفت، وشريف شعبان، يقدم حلا شاملا للعديد من مشاكل الزراعة، بدءا من اقتراح النباتات المُناسبة للزراعة وتشخيص أمراض النباتات، وصولاً إلى اقتراح العلاج المناسب لكل مرض مع إمكانية شراء الدواء بحسب تصريح الطلاب الُمشاركين فيه لـ«الوطن»، كما يُوفر معلومات حول النباتات مثل الطقس المُناسب، وكمية المياه، وطرق العناية المثلى.

مشروع تخرج الطلاب يحتوي على «chatbot» للإجابة على جميع الأسئلة المٌتعلقة بالزراعة، كما يعمل على تشخيص الأمراض واقتراح العلاج، إذ يٌمكن المستخدمين معرفة مرض النبات من خلال تصوير النبات المُصاب، فضلا عن تشخيص المرض، واقتراح العلاج المناسب، بحسب الدكتورة فاطمة طلعت مدرس بقسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

تطبيق على الهاتف المحمول لحل مشاكل الزراعة

وبحسب الطلاب، فإنه يُمكن للنظام اقتراح النبات الأنسب للزراعة من خلال تحليل صورة التربة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبحسب الموسم الحالي ونوع التربة والنبات السابق، سيقترح النظام النبات الأمثل للزراعة، كما أنه يحتوي على المساعد الزراعي الذكي، ويتضمن المشروع «chatbot» للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالزراعة، مما يُساعد المستخدمين في تحسين وتطوير طرق الزراعة بسهولة وفي الوقت الفعلي.

لم يتوقف مشروع تخرج طلاب بكلية الذكاء الاصطناعي عند هذا الحد، بل يحتوي النظام على معلومات العناية بالنباتات، وعلى صفحة خاصة تعرض العديد من النباتات وتوفر معلومات مهمة حول كيفية العناية بها مثل معدل الري، وموسم الزراعة، وكمية أشعة الشمس المناسبة، كما يشمل متجرا إلكترونيا لشراء وبيع الأدوية، النباتات، ومُستلزمات الزراعة، فضلا عن تقديمه توقعات الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة.

الطلاب قدموا نظاما جمع هذه التقنيات في موقع ويب وتطبيقا للهاتف الذكي لتسهيل العملية على المستخدم، مما يُوفر حلاً بسيطًا وشاملاً للعديد من مشاكل الزراعة، بحسب حديثهم، متمنين أن يتم استخدامه من قبل وزارة الزراعة والجهات المسؤولة.