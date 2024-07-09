لو عندك إعاقة ومحتاج جهاز تعويضي.. كيف تحصل عليه مجانا؟

تتيح وزارة الصحة والسكان، إمكانية الحصول على جهاز تعويضي لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مجاني تيسيرا عليهم.

وكتبت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «إذا كنت مصابا بإعاقة صحية وتحتاج لجهاز تعويضي، فسيتم توفيره مجانًا ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين».

جهاز تعويضي لذوي الإعاقة

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الجهاز التعويضي لذوي الإعاقة وهي كما يلي:

1- أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على جهاز تعويضي مصري الجنسية.

2- يتم قبول طلبات المعاقين بدنيًا من الجنسين باختلاف نوع الإعاقة.

المستندات المطلوبة للحصول على جهاز تعويضي

1- صور شخصية للمواطن صاحب الطلب.

2- صورة التقرير الطبي يحتوي على تفاصيل الحالة المرضية لذوي الإعاقة.

3- صورة من شهادة الميلاد.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- صورة من مفردات المرتب أو سركي المعاش.