رئيس «حماية المنافسة» يشارك في اجتماع المنتدى الإفريقي بسويسرا

شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع منتدى المنافسة الأفريقي، والمنعقد ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، وذلك على هامش تواجده في مدينة جينيف بسويسرا.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بدول القارة الأفريقية، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض بسياسات المنافسة، ومواجهة الممارسات الضارة العابرة للحدود.

وأكد حرص مصر على زيادة التكامل وتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية سواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك من خلال التعاون مع التكتلات الأفريقية وغيرها من تكتلات باقي دول وقارات العالم المعنية بـ سياسات المنافسة.

مستجدات مشروع مذكرة التفاهم بين الجهاز والمفوضية

والتقى الدكتور محمود ممتاز، بالوزي مكسيم ييرمالوفيتش، وزير المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إذ جرى التباحث حول مستجدات مشروع مذكرة التفاهم بين الجهاز والمفوضية من جانب، وبين الجهاز باعتباره مركز التدريب الإقليمي للمنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والمفوضية من جانب آخر، وذلك لتوفير برامج تدريبية مشتركة لعناصر أجهزة المنافسة بالدول الأعضاء.