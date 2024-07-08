المفوض العام لـ«أونروا»: محاولات لتفكيك المؤسسة وتصنيفها بـ«الإرهابية»

قال فيليب لازريني، المفوض العام لـ«أونروا»، إن المؤسسة كانت هدفا للعمليات العسكرية عدة مرات سواء من حماس أو الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، عبر فضائية قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه كان يجرى منع المبعوثين من تقديم المساعدات أو استهدافهم، وضربهم خلال العمليات العسكرية.

محاولات لتفكيك «أونروا»

وأضاف أن هناك حملة تحاول تفكيك الأونروا، ومحاولة تشريعية لجعل المؤسسة إرهابية، وكان هناك إجراءات تتخذ ضد المؤسسة.

وتابع: «طلبت مرارا وتكرارا من دول الأعضاء بألا نقبل هذا التعامل الذي ينطوي على عدم الاحترام الواضح لهذه المؤسسة الدولية، فهذا الأمر لا يقتصر على مؤسسة الأونروا بل أيضا مؤسسة الأمم المتحدة وكذلك لا يقتصر على غزة والأراضي الفلسطينية، بل يمكن أن يحدث أيضا في مكان آخر حول العالم» .