أب يقاضي نجله بسبب مفروشات بـ300 ألف جنيه إسترليني.. «رماها في الزبالة»

نزاع قانوني غريب من نوعه، كان بطله ملياردير بريطاني، يعمل في مجال المناشف، لكن المفارقة أن النزاع كان مع نجله، بشأن 300 ألف جنيه إسترليني، بسبب قصر ريفي.

الابن صاحب الـ30 عاما، قرر التخلص من أثاث فاخر يساوي مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، في حاوية قمامة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي كشفت تفاصيل القصة الغريبة.

رجل يقاضي نجله بسبب 300 ألف إسترليني

رجل الأعمال البريطاني مايكل باركر، الذي قرر منح زمام الأمور لنجله توماس، قبل أن يقرر أن يقاضيه بسبب قصره الضخم المكون من 7 غرف نوم في باكينجهامشير.

الرجل البالغ من العمر 60 عاما قال في بلاغه، إن القصة بدأت بعدما أقام في المنزل المصمم على طراز المزرعة، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليون جنيه إسترليني، حتى وقع على بيعه لابنه لأغراض ضريبة الميراث.

«الابن تخلص من مفروشات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني»، هكذا كشفت التقرير، موضحا أنها الأغراض كانت تضمن بيانو صغير بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني، ومعدات رياضية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، وكرسي بذراعين يحمل علم بريطانيا.

يزعم باركر، أنه قام فقط بالتوقيع على نقل الملكية إلى ابنه على أساس أنه لديه الحق في السيطرة عليها بنفسه طوال حياته، مشددا على وجود اتفاق «ثقة بناءة» بين الأب ونجله بأن المنزل كان ملكًا له مدى الحياة، حتى لو لم يكن مملوكًا باسمه، حيث طالب رجل الأعمال بتعويض عن محتوياته.

تفاصيل تخلص الشاب من ممتلكات والده

ومع ذلك، يؤكد ابنه توماس باركر أن والده منحه المنزل مقابل سداد الرهن العقاري في عام 2019، موضحا: «العناصر الموجودة داخل المنزل جاءت كحزمة تكلفته 10 آلاف جنيه إسترليني إضافية».

ورفع باركر دعوى قضائية ضد والده يطالب فيها بفواتير طاقة تبلغ 24 ألف جنيه إسترليني، والتي يدعي أن والده مسؤول عنها.

ويقع المنزل المكون من 7 غرف نوم في عقار منعزل ومحاط بفدانين من الأراضي، ويحتوي على 8 حمامات ومطبخ ضخم مصمم خصيصًا من خشب الجوز الأسود الأمريكي والجرانيت الأزرق أوريسا وسينما منزلية ومسبح مائي مع ارتفاع أرضي قابل للتعديل وصالة ألعاب رياضية وبار، بالإضافة إلى أماكن منفصلة للموظفين.