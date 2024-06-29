حملات لرفع القمامة وإزالة مخالفات البناء في الوراق وإمبابة بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الوراق وإمبابة، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لرفع كفاءة النظافة في عدد من المواقع التي تم رصد احتياجها لتدعيم جهود النظافة بها استجابة لشكوى المواطنين.

رفع المخلفات في الوراق والجيزة

وعلى الفور، توجهت فرق النظافة التابعة للهيئة وأحياء الوراق وإمبابة كل بنطاقه، إلى مواقع محل الشكوى وهي «نفق الفيلا وسلم آخر سهم بحي الوراق»، «أرض عزيز عزت بحي إمبابة»، إذ جرى رفع المخلفات من خلال مجموعات العمل وإزالة حوش لفرز القمامة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

واستجابت محافظة الجيزة للشكوى الواردة من وجود مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بجوار ثلاجة أبو سكر بطريق الجبانة بمنطقة منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين، تم التعامل مع المخالفات وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.