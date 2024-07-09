حفاظا على صحة المواطنين.. حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع أسيوط

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بإزالة المخلفات بطريق جسر طراد النيل بقرية الواسطى، التابعة لمركز الفتح، والتي رُصدت خلال جولة ميدانية لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة.

تقديم سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة، والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

تنفيذ حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات

وفي هذا الإطار نفذت الجهات المختصة حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات والقمامة المتراكمة بطريق جسر طراد النيل بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التراكمات وإزالة الأتربة من جانب الطريق وتسوية الشوارع والطرق غير الممهدة.

جاء ذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة بشتى أنحاء المحافظة، واستغلال المعدات وتسخير الامكانات المتاحة ومن خلال منظومة عمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية.