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الحوار الوطني يثمّن توجيهات مدبولي باستمرار التواصل مع إدارته

كتب:

يسرا البسيوني
02:43 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
مجلس أمناء الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني

ثمّن الحوار الوطني، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين.

الحوار الوطني

ونوه الحوار الوطني بأنّه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.

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بقلم يسرا البسيوني