عضو «العفو الرئاسي»: نقاش الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني يعزز المناخ العام

ثمن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، تصريح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، الخاص بالتوجيهات المتعلقة برئيس مجلس الوزراء حول التواصل الدائم مع لجنة العفو الرئاسي.

جهود لجنة العفو الرئاسي

قال «الخولي» في تصريح لـ«الوطن» إنّ هذا الأمر بالغ الأهمية، ويعكس الاهتمام الكبير بجهود عمل لجنة العفو، والتوجه العام نحو السعي لخروج أكبر عدد من الشباب، والعمل بشكل أكثر فعالية في القضايا التي لها مساس مباشر بجهود العفو الرئاسي، ومنها مسألة الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن وضع الحبس الاحتياطي ضمن الموضوعات العاجلة للنقاش في الحوار الوطني، يهدف إلى تناوله بشكل يضع تصورات قادرة على تطبيقه في أضيق نطاق ممكن، والتوسع في البدائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي، بما ينعكس إيجابًا على المناخ العام وعلى الجهود التي تتم في ملف العفو الرئاسي.

ملف العفو الرئاسي

وأكد «الخولي» أن اللجنة ترحب بهذه التصريحات وهذه الجهود، مشيرًا إلى استعداد لجنة العفو للتعاون الكامل، وبسط يدها للمستشار محمود فوزي، ولكافة الأطراف الفاعلة التي تسعى لإنجاح هذه الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.