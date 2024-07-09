«التعليم»: إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فور مراجعتها واعتمادها

‎كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر التطورات الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية 2024 وموعد إتاحتها برقم الجلوس، علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وذلك لكل من «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في كل المواد لجميع النوعيات، ورصد الدرجات، وأن الكنترولات حالياً في مرحلة المراجعة استعداداً لتحديد الأوائل في كل تخصص بالدبلومات الفنية، ثم اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.

وتابع المصدر، أنه فور الانتهاء منها سيتم اعتمادها رسميا من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وإعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي «بوابة المركز المعلومات» ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فورا اعتمادها مباشرة.

وقال المصدر، إنه من المقرر بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، يقوم وزير التربية والتعليم أو نائبة بتهنئة أوائل الدبلومات الفنية في جميع التخصصات وذلك لتفوقهم الدراسي .