«التعليم» تعلن رابط التقديم لمدرسة المتفوقين بعين شمس

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس، على الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط وحتي يوم 31 يوليو، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023/2024، مشيرا إلى أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدرسة في الفترة من يوم الأربعاء 21 أغسطس وحتى يوم الخميس 22.

التقديم لمدرسة المتفوقين بعين شمس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى الفئات المسموح لها دخول اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس، على النحو التالي:

- الطالب المصري الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفى لشروط التقديم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي2023/2024 في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفياً لشروط التقدم.

- الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونياً في العام الدراسي 2023/2024 ، وكانت نتيجته اجتاز حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي وتم استيفاء شروط التقدم ، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد اعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذي يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية اتاحة التسجيل حتى قبل بدء اعمال الامتحانات.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 /2023م وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته الى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- بالنسبة للطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات ابناؤنا في الخارج سواء بالمدارس المصرية بالخارج أو الكترونيا أو الطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي: يتم تقديم أوراقهم يدويا الى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الالكتروني.