«التعليم» توجه خطابا للمديريات بشأن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الانتهاء من الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي لصفوف النقل، وقرب مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل لهذا العام 2024 بالمدارس الثانوية الفنية ونظام السنوات الثلاث بنوعياتها المختلفة و«صناعي - وزراعي - وتجاري - وفندقي» والمطبقة لمنهجية الجدارات المهنية، وعدم اعتماد النتيجة حتى تاريخه.

إخطار طلاب التعليم الفني بمواعيد الدور الثاني

وطالبت الوزارة بالتنبيه على جميع مدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، والمطبقة المنهجية الجدارات المهنية، سرعة إخطار طلاب النقل الذين لهم حق دخول الدور الثاني لهذا العام 2024 طبقا لما ورد من مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات لحين اعتماد النتيجة.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، البرنامج العلاجي الخاص بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا طبقا لنص لائحة التقييم والتحقق المعدلة لسنة 2022.