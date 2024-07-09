عضو بالشيوخ: برنامج الحكومة يلبي احتياجات المواطن بشكل مدروس

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان، يعكس امتلاكها لرؤية وأهداف تؤكد اعتزامها وإرادتها نحو توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مدروس ليضمن تحقيق الاستمرارية.

التغلب على التحديات

وأشار فهمي في بيان له اليوم، إلى أن الشعب المصري يُعلق أماله وطموحاته على هذه الحكومة، في التغلب على التحديات بتكاتف وتعاون بين كافة مؤسسات الدولة مع بعضه البعض، ومواجهة الأزمات الاقتصادية وما نتجه عنها من أزمات أخرى قد تؤثر على استكمال مشروع بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن رسائل الحكومة أمام البرلمان كانت واضحة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة تحديات الأمن القومي المصري وإقرار الاستقرار في البلاد ودعم كافة ما يسهم في بناء الإنسان المصري في جميع المجالات.

وضع الأزمات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وثمّن عضو مجلس الشيوخ حرص الحكومة الجديدة على وضع الأزمات التي تواجه المواطن على رأس الأولويات، مثل التغلب أزمة انقطاع الكهرباء، والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على جذب الاستثمار وجلب العملة الصعبة وتوطين الصناعة ودعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية 2030، والتأكيد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تسهم في إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأشاد فهمي، بحرص مجلس الوزراء على دعم القطاعات الإنتاجية، ومواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، والعمل على ضبط الأسواق وتأمين الوقود وتوفير كميات كبيرة من السلع واستعادة قوة مصر الناعمة داخليا وخارجيًا وتلبية كافة طموحات المواطن وإدخال جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل.