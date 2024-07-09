مدبولي: تنفيذ الخطط على مدى قصير أكثر فاعلية بسبب الظروف العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بوضع رؤية حتى عام 2030، لكن في ظل عدم اليقين في العالم كله ليس هناك إمكانية لوضع خطط لمدى زمني بعيد، متابعًا: «الأكثر مصداقية في ظل عدم الاستقرار هو وضع خطة على مدى قصير، ولهذا جرى تقسيم الخطة خلال الفترة الرئاسية حتى 2030».

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أنه خلال النصف الأول من هذه الفترة سيجري تنفيذ مشروعات بعينها تحقق الرؤية كاملة، وهذا الطبيعي بالنسبة لأي حكومة، أن تضع خطة ما بين فترة 3 إلى 4 سنوات.

أشار إلى أن الهدف خلال الثلاث سنوات الأولى هو بدء البرامج التنفيذية بشكل ملموس للمواطن، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تضع نصب أعينها فترة زمنية محددة تنجز فيها أكبر قدر من المشروعات.