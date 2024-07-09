مدبولي: تكليف الوزراء بمجموعة من الملفات في أول اجتماع للحكومة

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى عقد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، وجرى تكليف الوزراء بالعديد من الملفات، مؤكدا: «الحكومة كلها بتشتغل فريق واحد»، موضحا أنه جرى تسليم برنامج الحكومة الجديدة لمجلس النواب، لتبدأ اللجان النوعية في البرلمان اعتبارا من الغد، مناقشة البرنامج.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أنه وجه الشكر لكل وزراء الحكومة السابقة على الجهد اللذين بذلوه في ظل تحديات كبيرة.